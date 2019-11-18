В Приморском районе ликвидировали незаконный «Шашлык Хаус»

В Приморском районе ликвидировали незаконный &#171;Шашлык Хаус&#187;
Торговый павильон располагался на Байконурской улице, возле дома 21А. Фото: пресс-служба ККИ.

Очередное заведение, незаконно расположившееся на Байконурской улице в Приморском районе Петербурга, ликвидировали сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Грузинский ресторан «Шашлык Хаус» противозаконно занимал 160 квадратных метров земли, являющейся городской собственностью. Первоначально участок сдавали в аренду организации «Финансист», однако в июле 2019 года контракт между городом и компанией был расторгнут.

Несмотря на это, предприниматели отказались покидать занимаемую территорию по собственной воле. Работникам ККИ пришлось самостоятельно сносить постройку. Кроме того, ресторану придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что владелец торгового павильона, продающего шаверму, поджег точку, узнав о рейде ККИ.

ККИ приморский район санкт-петербург снос постройки
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