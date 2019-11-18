В Госдуме объяснили, почему школьники уходят в колледжи после девятого класса

В Госдуме объяснили, почему школьники уходят в колледжи после девятого класса
"Хоронить высшее образование рано". Фото: pixabay

Девятиклассники решают уйти в колледжи после девятого класса, а не остаться до 11-го и пойти в университет, из-за страха перед Единым государственным экзаменом.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказа в эфире НСН, что высшее образование не теряет свой престиж из-за ухода девятиклассников в колледжи. Он отметил, что некоторые уходят после девятого, чтобы не сдавать ЕГЭ.

Смолин отметил, что «хоронить высшее образование рано», поскольку многие школьники, получившие образование в колледже, потом все равно идут учиться в вуз.

Также он отметил, что высшее образование становится все менее востребованным среди российских работодателей, если сравнивать с советскими временами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков прокомментировал слова Путина о возвращении пятилетнего высшего образования.

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