В Госдуме объяснили, почему школьники уходят в колледжи после девятого класса

Девятиклассники решают уйти в колледжи после девятого класса, а не остаться до 11-го и пойти в университет, из-за страха перед Единым государственным экзаменом.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказа в эфире НСН, что высшее образование не теряет свой престиж из-за ухода девятиклассников в колледжи. Он отметил, что некоторые уходят после девятого, чтобы не сдавать ЕГЭ.

Смолин отметил, что «хоронить высшее образование рано», поскольку многие школьники, получившие образование в колледже, потом все равно идут учиться в вуз.

Также он отметил, что высшее образование становится все менее востребованным среди российских работодателей, если сравнивать с советскими временами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков прокомментировал слова Путина о возвращении пятилетнего высшего образования.