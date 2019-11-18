Депутат Горелкин отзывает свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

Горелкин уверен, что после "допиливания" проект примут в Госдуме. Фото: kremlin.ru

Горелкин уверен, что после "допиливания" проект примут в Госдуме. Фото: kremlin.ru

Член «Единой России» Антон Горелкин отзывает свой законопроект, чтобы дополнить его предложениями аналитиков и бизнес-экспертов.

По словам депутата, после обнародования законопроекта о значимых интернет-ресурсах, ему поступили «живые и проработанные идеи» от экспертов и представителей бизнес-сообщества. О принятом решении Горелкин рассказал в своем официальном telegram-канале.

Член Госдумы отметил, что по-прежнему уверен в необходимости такого закона и считает, что после внесения поправок его проект будет принят. Горелкин подчеркнул, что потенциальный закон направлен на защиту цифрового суверенитета России, а не на то, чтобы нанести ущерб бизнесу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что акции «Яндекса» пришли в норму, после того как правительство России относительно закона о значимых интернет-ресурсах.