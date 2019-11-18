Скончался уральский писатель Игорь Сахновский

Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер на 62 году жизни в Екатеринбурге, сообщает его друг, член Союза писателей России Евгений Касимов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Касимова, 61-летний Сахновский ушел из жизни этим утром, 18 ноября. Он скончался из-за разрыва аорты. Дата и место прощания с литератором станут известны позднее.

Игорь Сахновский трудился редактором и литературным консультантом. В качестве прозаика он дебютировал 20 лет назад — в 1999 году, с романом «Насущные нужды умерших». Среди его известных произведений также «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и др. Его книги печатали в Британии, Германии, Франции и Нидерландах.

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