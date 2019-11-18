Прокурор просит о пожизненном сроке для фигурантов дела о теракте в метро Петербурга

Обвинение попросило приговорить четырех из одиннадцати фигурантов дела о теракте, который произошел в метро Петербурга в 2017 года, о пожизненном лишении свободы.

«Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым», — заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что «общественная значимость содеянных преступлений колоссальна, они были направлены на создание в обществе атмосферы страха, жесткость посягательств сопоставима с преступлениями против мира».

Напомним, теракт произошел в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек и 67 человек пострадали. Метрополитен Петербурга понес ущерб в 108 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организатор взрыва Аброр Азимов отказывается признавать вину. Эксперты заявили о вменяемости всех фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Психиатры проверили подозреваемых и не нашли у них признаков психических расстройств.