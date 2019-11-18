Наводнение в Венеции идет на спад

Наводнение в Венеции идет на спад
80% старинного города оказались подтоплены. На площади Сан-Марко уровень воды превысил один метр. Фото: pixabay.com

В понедельник, 18 ноября, музеи и школы Венеции вновь открывают свои двери после рекордного наводнения последних 50 лет.

Кроме того, по водным улицам островов вновь начнут курсировать вапоретто — водные трамвайчики, — являющиеся основным транспортным средством в городе. В минувшее воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции достиг максимального показателя в 150 сантиметров. После этого отметка начала снижаться.

Тем не менее, до вторника город все еще во власти неблагоприятных погодных условий, сообщает телеканал TGCOM-24.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по оценкам мэра Венеции Луиджи Бруньяно, город понес потери на миллиард евро. 13 ноября уровень воды в городе достиг 190 сантиметров, что на 60 сантиметров превышает критическую отметку. Подобного наводнения в Венеции не было с 1966 года.

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