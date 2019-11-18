После отзыва законопроекта о значимых интернет-ресурсах акции «Яндекса» на бирже Nasdaq выросли на 8%

Котировки «Яндекса» на американской бирже Nasdaq показали значительный рост после новости об отзыве из Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах и новости об изменениях в структуре компании.

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что руководство «Яндекса» планирует создать «Фонд общественных интересов», двенадцать человек, которые получат «золотую акцию» компании от Сбербанка. Фонд сможет выдвинуть в совет директоров «Яндекса» двух своих членов.

Кроме того, сегодня Антон Горелкин, автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах объявил, что отзывает свой проект из Госдумы для доработки совместно с экспертами и предпринимателями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Горелкину поступили «живые и проработанные» идеи об улучшении законопроекта, который, по мнению депутата, в итоге обязательно примут.