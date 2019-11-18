В СК прокомментировали попытки Соколова совершить опасные для жизни действия

Информацию пока не готовы подтвердить.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Данные о том, что экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов хотел умереть, прокомментировали в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, сообщает «Мойка78». В ведомстве уверяют, что ни о каких попытках попрощаться с жизнью речи не было, так что распространяемые слухи — этой чьи-то домыслы.

Говорится лишь, что во время следственного эксперимента Олег Соколов хотел потрогать холодное оружие в своей комнате, но его одернули.

Пока что адвокат обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко никак не комментировал публикации в СМИ, так как хранит молчания после похорон девушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сети активно продают книги историка-убийцы Олега Соколова за десятки тысяч.