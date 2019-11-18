В сети активно продают книги историка-убийцы Олега Соколова за десятки тысяч

На интернет-площадках начали появляться книги историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении 24-летней девушки.

Так, в Северной столице один из пользователей Avito продает книгу Соколова «Битва двух империй. 1805-1812». В книге имеется автограф автора, а сама она выставлена за 24 тыс. рублей. Другую книгу — «Битва трех императоров» продают на том же сайте за 30 тыс. рублей.

Объявления начали публиковать с 10 ноября, вскоре после того, как стало известно о жестокой трагедии.

По версии следствия, историк убил свою возлюбленную и бывшую ученицу Анастасию Ещенко. Он выпустил в девушку четыре пули, спрятал тело, а после решил избавиться от улик. Соколов попытался утопить расчлененное тело в Мойке, но все пошло не по плану.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях отношений между Олегом Соколовым и Анастасией Ещенко. Неизвестные фрагменты их переписки раскрыла подруга девушки.