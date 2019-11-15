Подруга расчлененной аспирантки рассказала о подробностях отношений Олега Соколова и Анастасии Ещенко

Соседка жестоко убитой 24-летней Анастасии Ещенко раскрыла переписку, в которой убитая рассказывала о романе с историком. Речь идет об аспирантке, в убийстве и расчленении которой обвиняется Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ.

Евгения Лукьянова жила в одной комнате студенческого общежития с Ещенко с 2014 по 2016 год, да и после они не теряли связи друг с другом. Как сообщает «MKRU», девушка рассказала, что ее соседка и близкая подруга была не просто умной, она всегда пыталась докопаться до сути. По словам Лукьяновой, подруга ей признавалась, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми, а также говорила что жизнь на два дома ее тяготила и она «теряет себя».

Вспоминая Ещенко, девушка отметила ее одухотворенность, силу, умение сопереживать и ненависть к несправедливости. О романе с доцентом Соколовым Лукьянова узнала в 2015 году. В переписке подруга спросила Анастасию, знают ли об отношениях родители.

«Нет, не говорила. Пока еще рано. Соколов так сказал», — написала Анастасия Ещенко.

Девушка рассказывала о поездке за границу, об усталости и о встрече Нового года без историка.

«Я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно, — рассказала подруге Ещенко.

Девушка также вспомнила, как Анастасия рассказывала ей, как зацветают яблони на Кубани. Она отметила, что рассказ был настолько пронзительным и наполненным любви к жизни, что она не смогла сдерживать слез.

Подытожив она добавила, что бывший доцент одного из ВУЗов Петербурга умел красиво ухаживать, однако добавила, что подруга могла спастись, если бы знала о прошлом Соколова в 1980-х. Чувство справедливости не позволило бы ей продолжать отношения с таким человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в 1980-е Соколов получил условный срок. Он был причастен к смерти человека во время крушения бутафорского корабля.