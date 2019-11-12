Олег Соколов в 1980-е получил условный срок по делу о гибели ученого

Историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней девушки, ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с гибелью человека.

Со слов свидетельницы страшных происшествий, это случилось в 80-х годах. Архитектор Ирина Федорова рассказала, что историк утопил человека, а последний инцидент, обвинения по которому были предъявлены накануне, 11 ноября, стал вторым по счету.

«Это не единственный человек, который погиб из-за него», — заявила Ирина Федорова в интервью «ЛенТВ24».

Она подчеркнула, что он всегда ловко обходил все «острые углы», которые могли проявить его настоящую сущность. Вспоминая те года, она добавила, что Соколов умудрился утопить не только человека, но и судно.

«Прыгнул в лодочку и уплыл», -сказала Федорова.

Она подчеркнула, что в ходе суда именно Соколова обвинили в гибели человека. Однако благодаря его отцу историку удалось получить «условку» сроком на два года.

«Еще неизвестно, может быть и не вторая», — заключила Федорова, говоря о погибших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бывший доцент одного из университетов Северной столицы попросил принести ему очки и книги. По словам Соколова, он сходит с ума без чтения.