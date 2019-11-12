Олег Соколов в 1980-е получил условный срок по делу о гибели ученого

Олег Соколов в 1980-е получил условный срок по делу о гибели ученого
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней девушки, ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с гибелью человека.

Со слов свидетельницы страшных происшествий, это случилось в 80-х годах. Архитектор Ирина Федорова рассказала, что историк утопил человека, а последний инцидент, обвинения по которому были предъявлены накануне, 11 ноября, стал вторым по счету.

«Это не единственный человек, который погиб из-за него», — заявила Ирина Федорова в интервью «ЛенТВ24».

Она подчеркнула, что он всегда ловко обходил все «острые углы», которые могли проявить его настоящую сущность. Вспоминая те года, она добавила, что Соколов умудрился утопить не только человека, но и судно.

«Прыгнул в лодочку и уплыл», -сказала Федорова.

Она подчеркнула, что в ходе суда именно Соколова обвинили в гибели человека. Однако благодаря его отцу историку удалось получить «условку» сроком на два года.

«Еще неизвестно, может быть и не вторая», — заключила Федорова, говоря о погибших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бывший доцент одного из университетов Северной столицы попросил принести ему очки и книги. По словам Соколова, он сходит с ума без чтения.

комментарий новости спб олег соколов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Похоронные венки и шарики: петербуржцы простились с «Винным ...
Росприроднадзор заинтересовался пожаром в ангаре рядом с Северной ТЭЦ в ...
Проектировку реконструкции СКК могут доверить московскому архитектору
Олег Соколов в 1980-е получил условный срок по делу о гибели ученого
Mitsubishi Outlander влетела в «Чижика» на пересечении Косыгина и ...
Дрозденко обязал глав администраций завести Instagram к 2020 году
Из петербургского контактного зоопарка изъяли двух сомнительных енотов
В Петербурге от незаконных автостоянок освободили 25 тысяч квадратов