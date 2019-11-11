Соколов умоляет разрешить ему читать, иначе он сойдет с ума

Доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве возлюбленной, вот-вот отправится в «Кресты».

О просьбе Олега Соколова, преподавателя петербургского вуза, стало известно 11 ноября. Видео с беседой опубликовал Александр Холодов, представитель ОНК. Обвиняемый в страшном преступлении очень просит передать ему очки и книги, чтобы он имел возможность заниматься делом всей жизни даже за решеткой.

Соколов уверяет, что без науки он сойдет с ума. При этом доцент не стал жаловаться ни на условия содержания, ни на сокамерников, ни на питание – преподавателя все устраивает.

Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии отмечает, что оступился лишь раз в жизни и надеется, что с ним поступят справедливо. Соколов надеется, что в его камере в «Крестах» у него будет телевизор и доступ к информации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК поделился видео из дела историка Соколова. На кадрах запечатлена квартира преподавателя, а также процесс выбрасывания черного пакета в Мойку.