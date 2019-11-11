Соколов умоляет разрешить ему читать, иначе он сойдет с ума

Соколов умоляет разрешить ему читать, иначе он сойдет с ума
Фото: скриншот YouTube

Доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве возлюбленной, вот-вот отправится в «Кресты».

О просьбе Олега Соколова, преподавателя петербургского вуза, стало известно 11 ноября. Видео с беседой опубликовал Александр Холодов, представитель ОНК. Обвиняемый в страшном преступлении очень просит передать ему очки и книги, чтобы он имел возможность заниматься делом всей жизни даже за решеткой.

Соколов уверяет, что без науки он сойдет с ума. При этом доцент не стал жаловаться ни на условия содержания, ни на сокамерников, ни на питание – преподавателя все устраивает.

Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии отмечает, что оступился лишь раз в жизни и надеется, что с ним поступят справедливо. Соколов надеется, что в его камере в «Крестах» у него будет телевизор и доступ к информации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК поделился видео из дела историка Соколова. На кадрах запечатлена квартира преподавателя, а также процесс выбрасывания черного пакета в Мойку.

олег соколов убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Соколов умоляет разрешить ему читать, иначе он сойдет с ума
Кристину Асмус обещают убить из-за секс-сцен в фильме «Текст»
Ксения Бородина заявила, что на «Доме-2» делают бесплатные ...
Друг убитой студентки СПбГУ рассказал о ее отношениях с преподавателем
В Луге под воду ушла набережная, власти просят не беспокоиться
В Выборге нашли мужчину с простреленной головой
Пользователей Windows 10 ждут крупные обновления
В России работают над летающим автомобилем