В гатчинском полумарафоне приняли участие 3,5 тысячи человек

Спортивное мероприятие объединило лыжников из разных уголков страны.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает «ЛенТВ24«. Десятый полумарафон Ленинградской области признали самым массовым – в нем приняли участие почти 3,5 тысячи спортсменов из 200 российских городов. Россияне сменили лыжи на кроссовки, чтобы попробовать силы в новом виде спорта – для начинающих открыли самую короткую дистанцию в полтора километра. Многие спортсмены отметили, что чувствуют себя прекрасно благодаря активному образу жизни, а другие говорят, что становятся моложе.

Напоминаем, что последний Гатчинский старт состоится 22 декабря и будет посвящен наступающему Новому году.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тилль Линдеманн выступит в Петербурге без Rammstein. В Северной столице группа Lindemann представит новый альбом «F&M» 2 марта 2020 в «Сибур Арене».