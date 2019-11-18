В гатчинском полумарафоне приняли участие 3,5 тысячи человек

В гатчинском полумарафоне приняли участие 3,5 тысячи человек
Люди приехали со всей России. Фото: ЛенТВ24

Спортивное мероприятие объединило лыжников из разных уголков страны.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает «ЛенТВ24«. Десятый полумарафон Ленинградской области признали самым массовым – в нем приняли участие почти 3,5 тысячи спортсменов из 200 российских городов. Россияне сменили лыжи на кроссовки, чтобы попробовать силы в новом виде спорта – для начинающих открыли самую короткую дистанцию в полтора километра. Многие спортсмены отметили, что чувствуют себя прекрасно благодаря активному образу жизни, а другие говорят, что становятся моложе.

Напоминаем, что последний Гатчинский старт состоится 22 декабря и будет посвящен наступающему Новому году.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тилль Линдеманн выступит в Петербурге без Rammstein. В Северной столице группа Lindemann представит новый альбом «F&M» 2 марта 2020 в «Сибур Арене».

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