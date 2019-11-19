В результате ДТП на КАДе пассажир остался без руки

В результате ДТП на КАДе пассажир остался без руки
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

В Петербурге на внешней стороне КАД, 19 ноября, произошло ДТП с участием двух иномарок.

Машина марки Mitsubishi размоталась в отбойник, зацепив другую иномарку.

«5 (или 6) пьяных товарищей на Outlander размотались в отбойник на внешней стороне КАД, у съезда на Шафировский, зацепив ещё и «Лексус», парень на переднем пассажирском без руки остался», — сообщили в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Информации о других пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали виновника двух массовых аварий.

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