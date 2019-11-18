В Выборге задержали виновника двух массовых ДТП, в которых пострадало шесть автомобилей

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали виновника двух массовых аварий, который попытался скрыться на своем авто.

Как сообщили в Выборгском отделе ГИБДД, воскресным утром 31-летний водитель «Тойоты» задел припаркованный на Ленинградском шоссе в Выборге «Фиат», который, в свою очередь врезался в «Рено», а тот столкнулся со «Шкодой». Виновник скрылся с места ДТП и уже через десять минут снес дорожный знак и протаранил два припаркованных авто.

Нарушитель был найден и задержан. К моменту задержания он находился в трезвом состоянии. Гражданину грозит лишение прав.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура добивается взыскания денег с виновника ДТП. Весной 2016 года ответчик, нарушив ПДД, совершил ДТП, в результате которого пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.