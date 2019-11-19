Застрявшая фура заблокировала проезд по Горскому шоссе

Застрявшая фура заблокировала проезд по Горскому шоссе
Автомобили объезжают аварию по полю. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром на Горском шоссе в Выборгском районе Петербурга остановилось движение. Это произошло из-за ДТП с фурой, которая перегородила дорогу. Аварию объезжали по полю.

Как рассказали автомобилисты в петербургской группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», водитель большегруза не справился с управлением при повороте в Новосёлках, из-за чего частично вылетел с трассы и застрял, загородив всю проезжую часть.

По словам очевидцев, люди стоят в пробке с 5:40 утра. Автомобили объезжают аварию по полю. Водители предупреждают о крутом подъеме с поля и булыжнике, которым можно зацепить авто.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 утра, на месте происшествия все еще крупная пробка длиной в четыре километра в сторону города и немногим меньше в сторону поселка Песочный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на место ДТП на КАД отправили МЧС.

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