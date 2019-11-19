Японские бизнесмены хотят открыть рестораны и начать производить сакэ в Петербурге

Предприниматель из Японии заинтересовался Петербургом в качестве площадки для развития бизнеса. Так, в Северной столие могут появиться центр восточных единоборств, рестораны японской кухни, а также производство сакэ.

Вопросы по созданию новых проектов и инвестированию обсудили в рамках седьмого Петербургского международного инновационного форума. На встрече присутствовали вице-губернатор Олег Марков, чиновники профильного комитета Смольного, генконсул Японии Ясумаса Иидзима и бизнесмены.

Посетители форума узнали о правильных инвестициях в земельные участки и недвижимость, а также о развитии в Петербурге.

Некоторые японские предприниматели уже заявили о намерении открыть бизнес в городе на Неве. Смольный передаст им необходимые документы для ознакомления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японцы собираются представить свой «ё-мобиль».