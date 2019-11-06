Японцы собираются представить свой «ё-мобиль»

Японцы собираются представить свой &#171;ё-мобиль&#187;
Среди моделей предполагает также производство полностью электрического варианта. Фото: pixabay.com

Производители из Японии хотят вернуть к жизни проект электрокаров, который ранее был отвергнут в Северной столице.

Стоит отметить, что японцы планируют собственный эксперимент, а не копирование отечественного проекта. Новый автомобиль получит название от бренда Infinity компании Nissan. При этом, электрокар все равно будет нуждаться в использовании топлива, что усиливает его сходство с «ё-мобилем».

О японских разработках сообщает издание Сhet. Электрический автомобиль будет быстро заправляться, меньше зависеть от погоды и гарантирует больший пробег. Кроме того, инновационный двигать работает почти бесшумно и наносит значительно меньше вреда окружающей среде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что японский офис компании Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю.

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Японцы собираются представить свой «ё-мобиль»
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