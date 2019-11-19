Шесть игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матч с Сан-Марино

Шесть игроков петербургского «Зенита» выйдут на поле в составе сборной России и сыграют против национальной команды Сан-Марино.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. В состав сборной войдут Дзюба, Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев и Ерохин, сообщила пресс-служба питерского клуба на странице в Twitter.

Сборная России по футболу сыграет в заключительном отборочном матче Евро-2020 с национальной командой Сан-Марино 19 ноября. Матч начнется в 22:45 мск.

Напомним, 16 ноября сборной России уступили команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020. Матч состоялся 16 ноября на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгром российской сборной в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.