Участникам вооруженного ограбления ювелирного салона в Петербурге вынесли приговор

В Петербурге фигурантов дела о вооруженном ограблении ювелирного салона приговорили к 12 и 16 годам лишения свободы. Налет на магазин произошел зимой 2018 года.

Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Расследование длилось почти два года. За это время было проведено более 20 экспертиз, свыше 15 обысков и допрошено более 40 человек. Участников ограбления в зависимости от роли признали виновными в бандитизме, приобретении и хранении оружия, разбое, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия в отношении представителя власти.

Ограбление произошло вечером 31 января 2018 года. Суд установил, что двое участников банды вошли в ювелирный магазин на проспекте Большевиков. Угрожая оружием, они похитили 1 тыс. 104 ювелирных изделия общей стоимостью более 9 млн рублей.

Скрываясь с места преступления, мужчины столкнулись с сотрудниками полиции. На пересечении Индустриального и Ириновского проспектов они открыли огонь по правоохранителям. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

В перестрелке также были ранены два участника банды, которых затем задержали и арестовали по решению суда.

Третьему участнику ограбления удалось скрыться. Он объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.