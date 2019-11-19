Моралес: Временное правительство намерено распустить парламент

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что временное правительство намерено распустить парламент, в котором большинство кресел принадлежит социалистам из его движения MAS.

«Правительство путчистов (лидера оппозиции Карлоса) Месы, (оппозиционера Луиса) Камачо, (и. о. президента Жанин) Аньес планируют закрыть Многонациональную законодательную ассамблею», — написал Моралес на своей странице в Twitter.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

Москве согласились признать Жанин Аньес временным президентом этой южноамериканской страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.