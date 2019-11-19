Тренер сборной Сан-Марино ждет «умной игры с Россией»

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 против сборной России.

«Жду от нас умной игры.Это хороший матч, чтобы проверить свои силы», – сказал Варелла, сообщает Sports.ru.

Сегодня, 19 ноября сборная России по футболу сыграет в заключительном отборочном матче Евро-2020 с национальной командой Сан-Марино 19 ноября. Матч начнется в 22:45 мск.

На поле в составе сборной России выйдут шесть игроков петербургского «Зенита» и сыграют против национальной команды Сан-Марино. В состав сборной войдут Дзюба, Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев и Ерохин, сообщила пресс-служба питерского клуба на странице в Twitter.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгром российской сборной в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.