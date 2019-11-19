Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста

Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста
Футболист подарил мяч с автографом. Фото: instagram.com/ stukalova_official

Адвокат Татьяна Стукалова, защищавшая интересы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, опубликовала в Instagram фотографию подарка от футболиста.

Футболист подарил мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных».

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы

В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца. Пресненский суд Москвы при вынесении приговора в начале мая засчитал им время, проведенное в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по УДО, рассказал, с чем столкнулся во время пребывания в колонии.

"Зенит" александр кокорин татьяна стукалова
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