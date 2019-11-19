Беглов заверил, что Петербург полностью готов к зиме

Все районы получили паспорта в преддверии наступления морозного и снежного времени года.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал во время рабочего объезда Петроградского района. Он отметил, что все 18 районов города получили паспорта, которые подтверждают их готовность к приближающейся зиме. При этом отмечается, что на этом власти останавливаются не планируют, так как помнят зиму 2018 года и ее последствия для петербуржцев. Она выдалась одной из самых снежных за последние несколько лет – десятки людей пострадали из-за наледи и некачественной уборки.

Беглов заверил, ни один дом в Санкт-Петербурге не должен остаться без тепла, так как все котельные оснастили резервными схемами электроснабжения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД и федеральные дороги Ленобласти зимой будут убирать 319 спецмашин.