Хакеры украли данные пользователей через поддельную рекламу Макдоналдс

Людей заманивали скидками на ненастоящий сайт ресторанов быстрого питания.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает компания ESET. Рекламу распространили через Facebook – пользователям предлагали перейти на сайт и заполучить заманчивую скидку. Невнимательные люди кликали на ссылку и попадали совсем не туда, куда было нужно. В этот момент на их телефон устанавливались зараженные трояном файлы. Вирус смог собрать данные с устройств – в том числе данные о банковских картах. Также хакеры смогли при помощи вируса делать скриншоты экрана и имитировать движение мышки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскую компанию обвинили в создании вируса-шпиона. В Канаде обнаружили шпионский вирус для Android, маскирующийся под популярные приложения. Его источником названа петербургская компания, связанная с ГРУ и попавшая под санкции.