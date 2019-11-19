Хакеры украли данные пользователей через поддельную рекламу Макдоналдс

Хакеры украли данные пользователей через поддельную рекламу Макдоналдс
Фото: https://pixabay.com/

Людей заманивали скидками на ненастоящий сайт ресторанов быстрого питания.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает компания ESET. Рекламу распространили через Facebook – пользователям предлагали перейти на сайт и заполучить заманчивую скидку. Невнимательные люди кликали на ссылку и попадали совсем не туда, куда было нужно. В этот момент на их телефон устанавливались зараженные трояном файлы. Вирус смог собрать данные с устройств – в том числе данные о банковских картах. Также хакеры смогли при помощи вируса делать скриншоты экрана и имитировать движение мышки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскую компанию обвинили в создании вируса-шпиона. В Канаде обнаружили шпионский вирус для Android, маскирующийся под популярные приложения. Его источником названа петербургская компания, связанная с ГРУ и попавшая под санкции.

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