Петербургскую компанию обвинили в создании вируса-шпиона

Google заявила, что ни одно из вредоносных приложений никогда не предлагалось в Google Play Store. Фото: pixabay.com

Google заявила, что ни одно из вредоносных приложений никогда не предлагалось в Google Play Store. Фото: pixabay.com

В Канаде обнаружили шпионский вирус для Android, маскирующийся под популярные приложения. Его источником названа петербургская компания, связанная с ГРУ и попавшая под санкции.

Эксперты канадского офиса компании Lookout, которая специализируется на кибербезопасности, нашли вирус, зашитый в поддельных приложениях Google Play, Evernote, Skype, Signal, PornHub, UzbekChat и др., пишет американская версия Forbes. Вирус под названием Monokle действует с 2016 года, он собирает пароли и превращает смартфон в прослушивающее устройство. Разработчиком фейковых приложений канадцы считают петербургскую компанию «Специальный технологический центр» (СТЦ), которая попала под санкции США.

СТЦ руководят выпускники Военной академии связи, компания производит системы радиоконтроля для федеральных структур РФ, у нее есть лицензии на разработку и производство военной техники. В США считают, что СТЦ помогала российскому управлению военной разведки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Китае в смартфоны туристов устанавливают шпионское ПО