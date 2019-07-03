В Китае в смартфоны туристов устанавливают шпионское ПО

Подобная практика замечена на пропускных пунктах Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Фото: pixabay
Подобная практика замечена на пропускных пунктах Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Фото: pixabay

Сотрудники китайской таможни тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны туристов, которые въезжают в страну.

На въезде в Китай пограничники на некоторое время забирают телефоны иностранцев и тайком устанавливают на них приложение, которое способно скачивать письма с электронной почты, контакты, историю звонков и СМС владельцев телефонов, сообщает издание The Guardian.

Подобная практика замечена на пропускных пунктах Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который граничит с Киргизией — стало известно в ходе расследования, проведенному изданием The Guardian совместно с Suddeutsche Zeitung и New York Times.

Как пишется в издании, такое нововведение на границе с Китаем произошло из-за кампании властей Китая, в ходе которой они пытаются контролировать мусульманское население страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия и Китай отказались от расчетов в долларах. Глава российского Минфина и председатель Народного банка Китая подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в рублях и юанях.

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В Китае в смартфоны туристов устанавливают шпионское ПО
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