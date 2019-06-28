Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай убрали доллар из взаиморасчетов. Фото: wikimedia.org
Россия и Китай убрали доллар из взаиморасчетов. Фото: wikimedia.org

Глава российского Минфина и председатель Народного банка Китая подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в рублях и юанях.

Антон Силуанов и И Ган подписали документ еще 5 июня, но об этом стало известно только теперь. Письмо замминистра финансов Сергея Сторчака главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову об этом оказалось в распоряжении «Известий».

Соглашение позволит нарастить товарооборот с Китаем в разы. Платежи будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая. Чтобы рассчитываться в национальных валютах, нужно состыковать межбанковские электронные платежные системы, аналогичные SWIFT, чем сейчас и занимаются стороны.

На данный момент доля рублевых расчетов с Китаем не превышает 10%, теперь же она сможет увеличиться в ближайшие годы, по мнению Анатолия Аксакова, до 50%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что США внесли в черный список сразу пять китайских компаний

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