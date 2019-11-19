Баран, которого резали в Шушарах, был уже мертвым

По крайней мере, именно так объясняет инцидент отец жениха, который стал фигурантом уголовного дела после свадьбы.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Подробностями поделился отец жениха из Азербайджана, который во время гуляний по старой традиции должен был угостить нуждающихся самыми вкусными кусками бараньего мяса. Перед этим он должен был убить животное на глазах у гостей. Мужчина уверяет, что никто не стал резать барана – его закололи заранее, чтобы не шокировать местных кровавым зрелищем. По словам фигуранта уголовного дела, перед собравшимися разыграли такое представление, чтобы все видели, что семья соблюдает традиции.

«Я немного нарушил наши национальные традиции, так как мне было известно, что по закону РФ убой скота производится в специально отведенных местах»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зарезавший барана в Шушарах отец жениха стал фигурантом уголовного дела.