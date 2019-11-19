В Испании рассказали о двух взрывах, устроенными Соколовым

В Испании рассказали о двух взрывах, устроенными Соколовым
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

После ряда проступков экс-преподавателю СПбГУ запретили участвовать в местных реконструкциях.

Предполагаемому убийце Анастасии Ещенко Олегу Соколову посвятили материал в испанской газете ABC. Новость о жестоком преступлении поразила не только россиян, но также жителей города Сарагос, куда раньше частенько ездил доцент. Он посещал его, чтобы принимать участие в исторических реконструкциях.

Каждый раз в Испании обращали внимание на странное поведение Олега Соколова – журналисты уверяют, что он вел себя эпатажно, демонстрировал плохие манеры, а также грубо обращался с животными. Помимо прочего, доцент позволял себе приставать к женщинам. Последняя реконструкция Олега Соколова завершилась несколькими взрывами, повредившими витрины, — это и стало причиной для его отстранения.

В материале сказано, что Олег Соколов был хорошим экспертом, но грубым и эксцентричным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неравнодушные россияне собирают деньги для помощи Соколову.

испания олег соколов
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