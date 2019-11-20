Затопленная Венеция получила миллион евро от россиян

Россияне за сутки пожертвовали порядка миллиона евро на восстановление Венеции после крупного наводнения. Сбор был открыт городскими властями.

Об этом сообщает агентство ANSA, ссылаясь на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано. Крупнейшее за полвека наводнение в Венеции произошло на прошлой неделе. Вода в городе поднялась до уровня 187 см, затопив значительную часть поверхности города. Критическая отметка при этом — 130 см.

В соборе Святого Марка уровень воды превысил 1 м. Были закрыты многие музеи, магазины, школы и другие общественные места. В городе был введен режим ЧС. Общий ущерб от стихийного бедствия был оценен в 1 млрд евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Венеции от наводнения пострадал собор Святого Марка.