Затопленная Венеция получила миллион евро от россиян

Затопленная Венеция получила миллион евро от россиян
Венеция. Фото: unsplash

Россияне за сутки пожертвовали порядка миллиона евро на восстановление Венеции после крупного наводнения. Сбор был открыт городскими властями.

Об этом сообщает агентство ANSA, ссылаясь на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано. Крупнейшее за полвека наводнение в Венеции произошло на прошлой неделе. Вода в городе поднялась до уровня 187 см, затопив значительную часть поверхности города. Критическая отметка при этом — 130 см.

В соборе Святого Марка уровень воды превысил 1 м. Были закрыты многие музеи, магазины, школы и другие общественные места. В городе был введен режим ЧС. Общий ущерб от стихийного бедствия был оценен в 1 млрд евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Венеции от наводнения пострадал собор Святого Марка.

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