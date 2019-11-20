Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Отказ от регулярного употребления сахара станет хорошей профилактикой сахарного диабета. По словам эндокринологов, если зависимость от легко усваиваемых углеводов побороть трудно, следует заниматься спортом.

Заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян рассказал, что о необходимости отказа от сладкого говорят еще и кардиологи, онкологи.

По мнению директора института диабета НМИЦ эндокринологии Марины Шестаковой, как сообщили «РИА Новости», сладкое есть можно, но после этого необходимы физические нагрузки. Она добавила, что сладкоежкам нужно расходовать энергию, которая была получена со сладкой или жирной едой.

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