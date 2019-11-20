Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Любителям сладкого необходимы физнагрузки. Фото: pixabay

Отказ от регулярного употребления сахара станет хорошей профилактикой сахарного диабета. По словам эндокринологов, если зависимость от легко усваиваемых углеводов побороть трудно, следует заниматься спортом.

Заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян рассказал, что о необходимости отказа от сладкого говорят еще и кардиологи, онкологи.

По мнению директора института диабета НМИЦ эндокринологии Марины Шестаковой, как сообщили «РИА Новости», сладкое есть можно, но после этого необходимы физические нагрузки. Она добавила, что сладкоежкам нужно расходовать энергию, которая была получена со сладкой или жирной едой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейтинге самых опасных странах для туристов.

врачи сладкое эндокринологи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
В Петербурге проложили второй километр «коричневой» ветки метро
Несовершеннолетним россиянам могут разрешить водить машину
Названы самые опасные страны для туристов
Виновника ДТП с двумя погибшими под Гатчиной посадили почти на 4 года
Названы самые популярные просьбы детей от Деда Мороза
Затопленная Венеция получила миллион евро от россиян
Пожарные потушили частный дом в Кировском районе Ленобласти