На КАД около Старо-Паново развернувшаяся легковушка образовала пробку

На КАД около Старо-Паново развернувшаяся легковушка образовала пробку
Участниками аварии стали два легковых автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого образовалась крупная пробка. Авария случилась на КАД сегодня, 20 ноября, около деревни Старо-Паново.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», развернувшийся после столкновения легковой автомобиль затруднил движение на участке. Второй участник аварии стоит на обочине.

В результате произошедшего участники закупорили проезд для другого транспорта. Сведения о возможных пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о туристе из Греции, который получил ожог. Все произошел во время экскурсии на вулкане.

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