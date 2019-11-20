На КАД около Старо-Паново развернувшаяся легковушка образовала пробку

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого образовалась крупная пробка. Авария случилась на КАД сегодня, 20 ноября, около деревни Старо-Паново.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», развернувшийся после столкновения легковой автомобиль затруднил движение на участке. Второй участник аварии стоит на обочине.

В результате произошедшего участники закупорили проезд для другого транспорта. Сведения о возможных пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

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