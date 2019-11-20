Петербургский ЗакС предложил увеличить штрафы за несанкционированные свалки

Петербургский ЗакС предложил увеличить штрафы за несанкционированные свалки
Предлагается увеличить штрафы за несанкционированные свалки с 300 тыс. до 5 млн. рублей. Фото: pixabay

Сегодня, 20 ноября, Законодательное Собрание Северной столицы одобрило федеральный законопроект об повышении штрафов виновникам несанкционированных свалок.

С соответствующей инициативой выступила депутат ЗакСобрания Надежда Тихонова совместно с коллегами Романом Ковалем, Галиной Назаровой и Марией Щербаковой. Тихонова подготовила поправки в Уголовный кодекс. Изменения могут внести в статью 217.

В ходе заседания было предложено поднять штрафы до 500 тыс. рублей в случае, если найдутся причины для заведения статьи о создании угрозы здоровью людей или окружающей среде, и до 5 млн рублей, если свалка повлекла за собой массовую гибель животных. В настоящее время максимальный штраф достигает 300 тыс. рублей.

Кроме того, было отмечено, что нововведения коснутся и строительных, твердых коммунальных отходов, на которые закон пока не распространяется

По мнению парламентария, принятие законопроекта позволит уменьшить число несанкционированных свалок в городе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении стихийной свалки. Мусор нашли на Выборгском шоссе.

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