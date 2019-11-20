Участники медиасиндиката повысили свою влиятельность

С Медиасиндикатом выгодно вести работу по комплексному продвижению коммерческих компаний и их проектов. Фото: Pixabay

С Медиасиндикатом выгодно вести работу по комплексному продвижению коммерческих компаний и их проектов. Фото: Pixabay

Интернет-СМИ, которые в ходят в Медиасиндикат, по итогам последних месяцев повысили свою влиятельность. Об этом говорит исследование Медиалогии (сервис замеров показателей работы медиапроектов), который проанализировал цитируемость СМИ Петербурга и Ленобласти за третий квартал 2019 года. Этот показатель свидетельствует о числе и качестве ссылок на источник информации, а значит демонстрирует его влиятельность.

По данным Медиалогии интернет- СМИ входящие в Медиасиндикат. в третьем квартале 2019 года уверенно вошли в ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом ключевые участники МС входят в первую десятку самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что в МС входят такие уважаемые и авторитетные средства массовой информации, как Gazeta.spb.ru, АБН (Агентство Бизнес Новостей), Мойка78, Neva Today, NevaSport, Санкт-Петербург.ру, Мегаполис, OnLine47.ru, ЛенТВ24, Online47.ru, 4Channel, DeltaNews, Свое дело Плюс. Подробнее можно узнать на сайте Медиасиндиката.

Общая аудитория интернет-СМИ, входящих в Медиасиндикат, превышает 8 млн человек в месяц, которые просматривают порядка 19 млн страниц. Можно уверенно говорить,что судя по посещаемости сайты МС читает весь Петербург и Ленобласть.