Автоледи с маленьким стажем сбила женщину в Понтонном

В Колписнком районе Северной столицы произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел сегодня утром, 20 ноября, в поселке Понтонный.

Автоледи, управляющая автомобилем марки Dodge Caravan, сбила женщину на перекрестке Фанерной улицы и Петергофского шоссе. Пострадавшая переходила проезжу часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, стаж водителя не превышает одного года. В момент происшествия она двигалась в сторону Петербурга.

В результате наезда пешеход получил тяжкие травмы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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