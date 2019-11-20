Автоледи с маленьким стажем сбила женщину в Понтонном

Автоледи с маленьким стажем сбила женщину в Понтонном
по факту произошедшего проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Колписнком районе Северной столицы произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел сегодня утром, 20 ноября, в поселке Понтонный.

Автоледи, управляющая автомобилем марки Dodge Caravan, сбила женщину на перекрестке Фанерной улицы и Петергофского шоссе. Пострадавшая переходила проезжу часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, стаж водителя не превышает одного года. В момент происшествия она двигалась в сторону Петербурга.

В результате наезда пешеход получил тяжкие травмы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии на Ланском. Иномарки столкнулись фарами.

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