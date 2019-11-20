На КАД между Пулковским и Московским шоссе фура «сложилась» и заняла несколько полос

На КАД между Пулковским и Московским шоссе фура &#171;сложилась&#187; и заняла несколько полос
У фуры повреждена передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

На КАД в Петербурге произошло ДТП с участием фуры. Транспорт встал поперек дороги и занял сразу несколько полос.

Авария случилась сегодня, 20 ноября, между Пулковским и Московским шоссе. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на участке собралась внушительная пробка. Для проезда остался свободен только правый ряд.

По словам очевидцев в соцсети «ВКонтакте», водитель большегруза много перестраивался, в результате очередного маневра у транспорта занесло прицеп. Фура влетала в ограждение, ее передняя часть разбита.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сведения о состоянии водителя не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода. Женщину сбила автоледи с небольшим стажем вождения.

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