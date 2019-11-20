В Большом порту Санкт-Петербург прошли учения по устранению разливов нефтепродуктов

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) провел учения собственного аварийно-спасательного формирования. Сотрудники отряда и все службы терминала тренировались оперативно устранять разливы нефтепродуктов в неблагоприятных погодных условиях.

Учения проходили на причалах №112-А и 112-Б, и в них принял участие весь состав собственного аварийно-спасательного формирования (НАФС ПНТ) и оперативные службы терминала. Они отрабатывали действия при разливе нефтепродуктов при перевалке и бункеровке судов.

По сценарию, в акватории Большого порта Санкт-Петербург было обнаружено пятно нефтепродуктов, дрейфующее в направлении ПНТ со стороны Угольной гавани. После получения информации о ЧС по тревоге были мобилизованы силы и средства НАСФ ПНТ, которые провели с катера-бонопостановщика газовую разведку.

Затем, чтобы предотвратить распространение загрязнения, были подняты всплывающие боны «Рубеж-1», обеспечивающие защиту причалов №112-А и 112-Б – «пятно» было локализовано. Затем с помощью нефтесборного оборудования отряд начал сбор и перекачку разлитых нефтепродуктов в специальное транспортное средство, которое доставило их на собственные очистные сооружения ПНТ. А установка сорбирующих бонов помогла предотвратить загрязнение береговой полосы. Обработка остатков загрязнения специальными сорбентами, позволила завершить ЧС.

«Разлив» нефтепродуктов был устранен менее чем за час.

«ПНТ традиционно уделяет повышенное внимание вопросам экологии и экологической безопасности. Мы понимаем, что перегружаем нефтепродукты в черте мегаполиса, и осознаем, что на нас лежит повышенная ответственность. Терминал приобрел самое современное оборудование по локализации и ликвидации возможных разливов нефти, в том числе комплекс всплывающих бонов – пока единственный на российской Балтике. Но такое оборудование не должно простаивать – мы регулярно проводим учения. В этот раз основной темой была отработка ликвидации разливов в неблагоприятных условиях, и петербургская ноябрьская погода была для этого очень кстати. Я рад, что наш отряд выполнил все задачи меньше чем за час», — отметил председатель совета директором ПНТ Михаил Скигин.