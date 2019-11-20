Полицейский рейд на овощебазу и рынок закончился задержанием 185 нелегалов

Кроме того, полицейские изъяли из незаконного оборота около 200 литров алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольных напитков. Также изъято более 6 тонн незамерзающей жидкости. Фото: Baltphoto

Кроме того, полицейские изъяли из незаконного оборота около 200 литров алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольных напитков. Также изъято более 6 тонн незамерзающей жидкости. Фото: Baltphoto

Полиция Петербурга совместно с отрядом росгвардейцев посетила овощебазу на Софийской улице и оптовый рынок на улице Салова в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Рейд состоялся во вторник, 19 ноября. Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 415 трудящихся на рынке и овощебазе. Немногим меньше половины из них оказались нелегальными мигрантами. В отделения полиции доставили 185 человек, против которых возбуждены административные дела.

Нарушителям грозит выдворение с территории Российской Федерации, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что неделей ранее, 14 ноября, полицейские также проверили 350 мигрантов, из которых 54 не смогли документально подтвердить законность своего пребывания в Росиии.