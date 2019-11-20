В Роскачестве дали рекомендации по безопасным покупкам в интернете

Специалисты Роскачества составили список рекомендаций, который поможет избежать мошенничества при совершении онлайн-покупок.

Эксперты отметили, что прежде всего пользователю стоит убедиться, что сайт не является фишинговым. Как сообщается на сайте, если интернет-магазин является копией известного бренда, то от покупок следует отказаться.

Покупателям стоит обратить внимание на дату регистрации домена, ведь для обмана пользователей чаще всего используются «сайты-однодневки».

Также важно помнить, что все сайты, на которых пользователи могут указывать свои персональные данные, должен применять https, и иметь сертификат безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опасности покупки продуктов с рук. Об этом предупредили в Роскачестве.