На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Корабли, задержанные российскими военными в Керченском проливе, вернулись на родину без унитазов. Об этом сообщил глава ВМС Украины Игорь Воронченко.

По мнению командующего ВМС, судна, которые сейчас движутся к территориальным водам Украины, «своим ходом не идут». Кроме того, Воронченко отметил, что российские военнослужащие «угробили» корабли, на которых отсутствуют не только унитазы, но и плафоны с розетками.

По мнению главы украинских ВМС, такое отношение к технике нельзя назвать иначе как «варварским». Воронченко пообещал показать «всему миру» нынешнее состояние военных кораблей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 ноября 2019 года, состоялась передача Украине кораблей, задержанных российскими военными в ходе провокационных действий в Керченском проливе.