Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

В понедельник, 18 ноября, состоялась передача Украине трех военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года при незаконном пересечении российской границы.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ опубликовало официальный комментарий касаемо случившегося. В сообщении отмечается, что год назад два катера и буксир нарушили границу России. Диппредставительство назвало это умышленной провокацией со стороны Киева.

В МИД также отметили, что по-прежнему будут строго контролировать границы государства. Корабли также остаются вещественным доказательством, фигурирующем в возбужденном уголовном процессе, однако их присутствие на территории РФ больше не требуется, в связи с чем судна вернули украинской стороне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 4 ноября 2019 года Украина предъявила требование вернуть задержанные корабли.