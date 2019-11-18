Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Передача кораблей состоялась в 30 километрах от мыса Такиль. Фото: pixabay.com

В понедельник, 18 ноября, состоялась передача Украине трех военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года при незаконном пересечении российской границы.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ опубликовало официальный комментарий касаемо случившегося. В сообщении отмечается, что год назад два катера и буксир нарушили границу России. Диппредставительство назвало это умышленной провокацией со стороны Киева.

В МИД также отметили, что по-прежнему будут строго контролировать границы государства. Корабли также остаются вещественным доказательством, фигурирующем в возбужденном уголовном процессе, однако их присутствие на территории РФ больше не требуется, в связи с чем судна вернули украинской стороне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 4 ноября 2019 года Украина предъявила требование вернуть задержанные корабли.

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