Украина требует вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе

Украина требует вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: Википедия

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть военные корабли, задержанные в Керченском проливе.

Ведомство просит Россию сообщить время и место выдачи кораблей. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге, пишет «Укринформ».

«Никакой задержки с нашей стороны здесь нет, наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — сказал Пристайко.

Министр добавил, что после возврата кораблей Украина проверит их на наличие следов обстрела.

Напомним, в ноябре 2018 года украинские военные корабли вошли в российские территориальные воды. Несмотря на предупреждения российских пограничников, корабли продолжили путь из Черного моря к Керченскому проливу, где были задержаны вместе с экипажами. Военные были возвращены на родину в начале сентября.

вадим пристайко керченский пролив корабли украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Старые iPhone перестали работать нормально
В России ввели штрафы за производство порошкового алкоголя
Психологи раскрыли личную характеристику солдата, убившего своих сослуживцев
Украина требует вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе
Несовершеннолетний водитель сбил подростка в Ленобласти
Собаки атаковали кроличью мини-ферму в Ленобласти
В петербургском роддоме рухнул лифт с двумя рабочими
Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы