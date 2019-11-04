Украина требует вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть военные корабли, задержанные в Керченском проливе.

Ведомство просит Россию сообщить время и место выдачи кораблей. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге, пишет «Укринформ».

«Никакой задержки с нашей стороны здесь нет, наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — сказал Пристайко.

Министр добавил, что после возврата кораблей Украина проверит их на наличие следов обстрела.

Напомним, в ноябре 2018 года украинские военные корабли вошли в российские территориальные воды. Несмотря на предупреждения российских пограничников, корабли продолжили путь из Черного моря к Керченскому проливу, где были задержаны вместе с экипажами. Военные были возвращены на родину в начале сентября.