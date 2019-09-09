Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом заключенных

Президент России Владимир Путин пропустил встречу выданных Украиной пленных. Почему глава государства не приехал в аэропорт, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что встреча заключенных — не прерогатива президента. Задача и роль Владимира Путина состояла в другом.

«Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться», — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Именно это является главным, а не отсутствие или присутствие Путина в аэропорту, подчеркнул Песков.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен заключенными по схеме «35 на 35» между Россией и Украиной. В киевском аэропорту Борисполь отпущенных пленных встречал президент Украины Владимир Зеленский.

Москвы в частности выдала Киеву режиссера Олега Сенцова и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В Россию в числе отпущенных вернулся руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.