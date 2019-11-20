После пожара в Гатчине обнаружили обгоревшие останки

После пожара в Гатчине обнаружили обгоревшие останки
Полыхающую квартиру потушили работники 42 пожарно-спасательной части.42 пожарно-спасательной части. Фото: Baltphoto

После того как спасатели ликвидировали огонь в квартире в одном из домов города Гатчины, среди обугленных предметов они обнаружили тело.

Трагический инцидент произошел в среду, 20 ноября. Дежурный спасатель принял сигнал о возгорании около двух часов дня. Отряд пожарных оперативно выехал на место происшествия, к одному из домов на улице Урицкого. Огонь разгорелся на площади в шесть квадратных метров.

8 человек и 2 единицы пожарной техники справились с возгоранием за тридцать минут, однако последствия пожара оказались печальными: в квартире обнаружили тело погибшего. Личность умершего человека пока неизвестна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара в многоквартирном доме на Проспекте Просвещения двадцать жильцов пришлось эвакуировать. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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