Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможных трансферах клуба.

Он напомнил, что у ряда игроков заканчиваются контракты и летнее трансферное окно будет лучшим временем для разговора с ними. Об этом он рассказал в интервью радио «Зенит».

Медведев отметил, что должны сохраняться костяк и командный дух, поэтому массово обновлять состав нельзя.

Тренерский штаб «Зенита» внимательно следит за игроками, отправленными в аренду, все они являются кандидатами на возвращение.

Медведев также отметил, что «Зениту» не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. По его ловам, клуб с нетерпением ждет возвращения Малкома и надеется на Александра Кокорина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб. По мнению Семака и как тренера, и как человека, талантливому футболисту необходимо дать шанс.