Эксперт прокомментировал инициативу Госдумы установить минимальную цену на сигареты

Накануне в Госдуму поступил проект поправок в Налоговый кодекс, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Фото: Pixabay

Накануне в Госдуму поступил проект поправок в Налоговый кодекс, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия. Фото: Pixabay

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв прокомментировал возможные последствия установления минимальной цены на табачные изделия.

По его мнению эта инициатива не повлияет на сокращение рынка нелегальной продукции, однако сможет навредить развитию табачной индустрии в целом, сообщает НСН.

«Сегодня любой участник сделки с нелегальной продукцией — розничный продавец, потребитель — прекрасно понимает, легальную или нет продукцию он покупает или продаёт. Одни сознательно экономят, другие — зарабатывают. Мера не повлияет на нелегальный рынок ещё и потому, что в магазинах нет открытых витрин, выкладок с ценниками. Меры общественного контроля здесь неэффективны», — отметил эксперт.

Он также отметил, мера приведет к «смерти» новичков на рынке, так как новые компании не смогут конкурировать с известными марками.

Накануне в Госдуму поступил проект поправок в Налоговый кодекс, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.

Депутаты своим законопроектом хотят противостоять нелегальной торговле табачной продукцией. «Рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам», — отмечают авторы инициативы.

Минимальная цена, по их замыслу, станет индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющих выявить продукцию нелегального происхождения.

Табачники инициативу поддержали. Они считают, что введение минимальной цены не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных производителей уже учитывают все налоги и затраты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты «Единой России» и «ЛДПР» внесли в Государственную думу законопроект об установлении минимальной цены на сигареты.