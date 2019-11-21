В Янино восемь пожарных тушили горящую квартиру

О пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

О пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

В поселке Янино во Всеволожском районе Ленобласти на Новой улице ночью, 21 ноября, в квартире произошло возгорание.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 4:10. Восемь работников МЧС и две единицы техники тушили пожар в течение 40 минут. В 4:53 возгорание удалось полностью ликвидировать.

Работники МЧС также отметили, что информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что на Беляевском мосту произошло ДТП, которое чуть не обернулось трагедией. Водитель не справился с управлением.