В РЖД не нашли опасных уязвимостей после взлома Wi-Fi в «Сапсане»

По мнению Чаркин, защищенной системой является та, взлом которой дороже, чем информация, хранящаяся в ней. Фото: Baltphoto

По мнению Чаркин, защищенной системой является та, взлом которой дороже, чем информация, хранящаяся в ней. Фото: Baltphoto

Компания «Российские железные дороги» («РЖД») организовала проверку после того как пассажир скоростного поезда взломал Wi-Fi поезда и получил доступ к личным данным.

Такую информацию сообщил директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин на выставке «Транспортная неделя» в четверг, 21 ноября. Согласно результатам проверки, уязвимостей, которые могут критически повлиять на безопасность данных пассажиров, не обнаружено.

Кроме того, Чаркин отметил, что никакую личную информацию система не сохраняет. Он также подчеркнул, что Wi-Fi-сеть «Сапсана» не нуждается в доработке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что программист, возвращавшийся из Петербурга в столицу, решил взломать беспроводной интернет в «Сапсане» и обнаружил, что сеть сохраняет данные о пассажирах, а оперативная память сервера загружена под завязку.