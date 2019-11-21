Петербургские власти планируют запустить прямые рейса на курорты Китая

Петербургские власти планируют запустить прямые рейса на курорты Китая
Хайнань выбирают фанаты пляжного отдыха. Город Чунцин представляет собой крупный технологический и туристический центр. Фото: pixabay.com

Популярные туристические направления Китая — город Чунцин и провинцию Хайнань, — планируют связать с Северной столицей прямым авиасообщением.

Вопрос об авиарейсах между китайскими курортами и Петербургом обсудили сегодня, 21 ноября, вице-губернатор города Олег Марков и исполняющий обязанности генерального консула Китая в городе на Неве господин Чжан Вэй, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Марков высказал предположение, что новый маршрут может способствовать активному развитию туристической сферы. Чиновник также отметил, что Чунцин и Хайнань могут составить достойную конкуренцию популярным курортам ОАЭ, Вьетнама и Тайланда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский производитель Hunkt Canticie выпустил копию внедорожника Range Rover в десять раз дешевле оригинальной версии.

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